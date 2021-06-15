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Зеленский заявил, что в ОБСЕ должны проводить мониторинг ситуации на границе с РФ, в Крыму и на море

, 20:01 Источник: ТАСС

Зеленский заявил, что в ОБСЕ должны проводить мониторинг ситуации на границе с РФ, в Крыму и на море
президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна проводить мониторинг обстановки на части границы с РФ, на территории Крыма и в Азово-Черноморском регионе.

По итогам переговоров президента Украины с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Киеве Владимир Зеленский подчеркнул высокую важность мониторинга со стороны СММ ОБСЕ ситуации вдоль "временно неподконтрольной части российско-украинской границы", на территории "временно оккупированного" Крыма, а также в Азово-Черноморском регионе.

Напомним, ранее в ОБСЕ выразили сожаление в связи с решением Российской Федерации выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

 

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