В ОБСЕ выразили сожаление в связи с выходом России из Договора по открытому небу

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8 июня 2021, 22:55 Источник: Twitter

действующий председатель ОБСЕ Анн Линде, MFA Russia/via Globallookpress.com

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде во вторник, 8 июня, выразила сожаление в связи с решением Российской Федерации выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

Анн Линде написала на своей страничке в социальной сети Twitter пост, в котором заявила, что сожалеет из-за решения руководства России выйти из Договора по открытому небу.

Председатель ОБСЕ подчеркнула, что ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. По словам Линде, Швеция продолжает призывать страны к полному соблюдению и максимально широкому участию в соглашении.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу.

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