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Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу

, 10:47 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Данный документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор по открытому небу (ДОН), который дает государствам-участникам право совершать облеты любых территорий друг друга в целях наблюдения за военной деятельностью и регламентирует проведение таких полетов, стал одной из мер для укрепления доверия в Европе после "холодной войны". Документ был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.

К концу 2020 года участниками договора являлись 33 государства.

В мае прошлого года Соединенные Штаты Америки запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на данное решение Вашингтона МИД России 15 января объявило о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Глава государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.

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