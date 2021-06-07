Аргументы Недели → В мире 13+

7 июня 2021, 10:47 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Данный документ уже опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор по открытому небу (ДОН), который дает государствам-участникам право совершать облеты любых территорий друг друга в целях наблюдения за военной деятельностью и регламентирует проведение таких полетов, стал одной из мер для укрепления доверия в Европе после "холодной войны". Документ был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года и ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.

К концу 2020 года участниками договора являлись 33 государства.

В мае прошлого года Соединенные Штаты Америки запустили процедуру выхода из ДОН, которая завершилась 22 ноября. В ответ на данное решение Вашингтона МИД России 15 января объявило о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Глава государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости