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Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу

, 13:14

Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу
Фото: соцсети

Решение США не возвращаться в Договор по открытому небу (ДОН) вызывает сожаление в Кремле. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сообщает «ТАСС».

Договор остается, правда, конечно же, без участия США и России он во многом теряет свою жизнеспособность, а все остальное относится, конечно же, к мерам укрепления доверия, основной частью коих являлся и в последние дни является этот договор, поэтому здесь можно выразить только свои сожаления, , заявил Дмитрий Песков.

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