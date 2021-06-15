Главком ВС Швеции Бюден заявил об «угрозе нападения» со стороны России

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15 июня 2021, 19:26 Источник: Aftonbladet

флаг Швеции, pixabay.com

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден во вторник заявил о существовании угрозы нападения на страну, а также заметил, что следует внимательно следить за действиями России.

Военный подчеркнул, что не может исключить возможности возникновения вооруженного конфликта. Как сообщает издание Aftonbladet, Микаэль Бюден убежден, что опасаться следует прежде всего "гибридных и нелинейных" атак со стороны РФ.

Главнокомандующий ВС Швеции заявил, что военным и гражданским организациям необходимо готовиться к совместному ответу на вероятное нападение, а также работать над усилением наступательных возможностей в сфере кибербезопасности для воздействия на противника.

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