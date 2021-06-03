Экс-депутат Госдумы Багдасаров: Украина и НАТО каждый год отрабатывают на учениях нападение на Крым и республики Донбасса

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3 июня 2021, 17:42

Украинские военные, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Украина и Североатлантический альянс каждый год отрабатывают на учениях нападение на российский Крымский полуостров и самопровозглашенные республики Донбасса. Соответствующее заявление сделал Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы РФ.



Экс-парламентарий отметил, что Москва не должна сохранять торговые отношения с Киевом, где у власти находится «антироссийский, антирусский режим», ответственный за гибель жителей непризнанных ДНР и ЛНР.



Багдасаров, выступивший в эфире телеканала «Россия 1», добавил, что Украина и НАТО ежегодно проводят учения, на которых отрабатывают нападение на Крым и республики Донбасса. Из слов бывшего представителя Госдумы следует, что данные маневры проходят на территории Херсонской и Николаевской областей.



Ранее сегодня сообщалось, что американское издание The National Interest перечислило пять видов оружия, которым РФ может атаковать Украину в случае войны.

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