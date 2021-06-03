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National Interest назвал пять видов оружия, которым Россия может атаковать Украину в случае войны

, 17:06

National Interest назвал пять видов оружия, которым Россия может атаковать Украину в случае войны
Российская бронетехника, MOD / globallookpress.com

Названы пять видов вооружения, которым Российская Федерация может атаковать Украину в случае военного конфликта между двумя государствами. Соответствующая публикация размещена на страницах американских СМИ.

Журнал The National Interest пишет, что Москва способна, в частности, применить против украинской стороны истребители Су-35С. В процитированном материале констатируется, что они могут легко справиться с самолетами, имеющимися в распоряжении Киева, и нанести сокрушительные удары по объектам инфраструктуры. Выполнение данной задачи истребителями обеспечит целый набор ракет и управляемых бомб, которым оснащен каждый из них.

Также в списке американского издания присутствуют зенитно-ракетные комплексы С-400, бронемашины БМП-3М, танки Т-90М и самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С».

Отмечается, что перечисленное оружие представляет для Украины серьезную угрозу.

Как сообщалось ранее в четверг, в ОБСЕ выступили с утверждением, по которому в Донбассе якобы замечен редкий российский комплекс радиотехнической разведки РБ-636 «Свет-КУ».

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