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ОБСЕ: в Донбассе якобы замечен редкий российский комплекс радиотехнической разведки

, 15:02 Источник: «Репортер»

ОБСЕ: в Донбассе якобы замечен редкий российский комплекс радиотехнической разведки
Военная техника, Ministry of Defence of the Russiа / globallookpress.com

В Донбассе якобы замечен редкий российский комплекс радиотехнической разведки. С соответствующим утверждением выступили в ОБСЕ, говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как информирует портал «Репортер», представители международной организации обнародовали отчет, в котором сообщается, что в конце прошлого месяца дрон обнаружил мобильную установку в районе Новоазовска, контролируемого властями непризнанной ДНР. Данная установка, по версии сотрудников ОБСЕ, является редким российским комплексом радиотехнической разведки РБ-636 «Свет-КУ».

Украинские власти и западные государства обвиняют Москву в прямой военной помощи ДНР и ЛНР. Руководство России подобные заявления опровергает.

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео ночного воздушного удара киевских сил по бронетехнике республик Донбасса.

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