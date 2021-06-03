Опубликовано видео ночного воздушного удара военных Украины по бронетехнике республик Донбасса

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3 июня 2021, 13:21

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Появилось видео ночного воздушного удара военных Украины по бронетехнике самопровозглашенных республик Донбасса. Данный ролик разместил на своем YouTube-канале Роман Доник, украинский волонтер.



Согласно утверждению Доника, киевские силы атаковали противника в ответ на дневные обстрелы. Как выразился волонтер в описании к выложенному им видео, в место хранения вражеской бронетехники ночью пришел «бабайка».



В каком районе Донбасса и когда был нанесен удар, запечатленный на опубликованных кадрах, Роман Доник не уточнил.



Как сообщалось ранее в четверг, белорусский политик Александр Скурчаев допустил, что в республике может вспыхнуть гражданская война по сценарию Украины.





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