Опубликовано видео ночного воздушного удара военных Украины по бронетехнике республик Донбасса
3 июня 2021, 13:21
Появилось видео ночного воздушного удара военных Украины по бронетехнике самопровозглашенных республик Донбасса. Данный ролик разместил на своем YouTube-канале Роман Доник, украинский волонтер.
Согласно утверждению Доника, киевские силы атаковали противника в ответ на дневные обстрелы. Как выразился волонтер в описании к выложенному им видео, в место хранения вражеской бронетехники ночью пришел «бабайка».
В каком районе Донбасса и когда был нанесен удар, запечатленный на опубликованных кадрах, Роман Доник не уточнил.
Как сообщалось ранее в четверг, белорусский политик Александр Скурчаев допустил, что в республике может вспыхнуть гражданская война по сценарию Украины.
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