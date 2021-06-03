Политик Александр Скурчаев: в Белоруссии может вспыхнуть гражданская война по сценарию Украины

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3 июня 2021, 12:58

Флаг Белоруссии на акции в Минске, Evgeny / globallookpress.com

На территории Белоруссии может вспыхнуть гражданская война по сценарию соседней Украины. Соответствующую точку зрения озвучил Александр Скурчаев, белорусский политический деятель, представляющий оппозиционный лагерь.



Скурчаев отметил, что, как и Украина, его страна поделена на две части. Люди, которые живут в западной части республики, ориентированы на Польшу, белорусы из восточных областей – на Российскую Федерацию. Препятствием для начала конфликта, подобного украинскому, на сегодняшний момент является членство Белоруссии в ОДКБ, процитировал Александра Скурчаева портал «ПолитНавигатор».



Как сообщалось ранее в четверг, китайский ресурс Sohu написал, что российский лидер Владимир Путин одной фразой поставил на место Запад, который раскритиковал посадку в Минске самолета с оппозиционным активистом Романом Протасевичем.





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