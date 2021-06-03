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Sohu: Путин одной фразой поставил на место Запад, раскритиковавший посадку Белоруссией самолета с Протасевичем

, 12:09 Источник: «ПолитРоссия»

Sohu: Путин одной фразой поставил на место Запад, раскритиковавший посадку Белоруссией самолета с Протасевичем
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

В китайском сегменте интернета появился материал, где рассказывается, что президент РФ Владимир Путин одной фразой поставил на место Запад, раскритиковавший посадку Белоруссией самолета с оппозиционным активистом Романом Протасевичем. Об этом сообщает отечественная сетевая пресса.

Как пишет «ПолитРоссия», издание Sohu констатировало, что экстренная посадка в Минске пассажирского лайнера, на котором летел Протасевич, вызвала бурю недовольства среди руководителей западных государств. При этом в публикации китайского портала отмечается, что Запад с помощью одной фразы поставил на место Владимир Путин.

Российский лидер, высказываясь публично, напомнил, что в 2013 году по инициативе Соединенных Штатов в Австрии был посажен самолет с главой Боливии Эво Моралесом. Данный шаг был предпринят в связи с подозрениями о нахождении на борту экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Эта версия подтверждения не получила.

Путин указал на двойные стандарты Запада. Инцидент с Моралесом, в отличие от недавнего случая, связанного с Романом Протасевичем, не вызвал осуждения у европейских союзников Вашингтона.

Ранее в четверг сообщалось, что издание Newsmax выступило с прогнозом, согласно которому РФ сорвет «джекпот» из-за отмены американским президентом Джо Байденом санкций по «Северному потоку-2».

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