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Издание Newsmax: Россия сорвет «джекпот» из-за отмены Байденом санкций по «Северному потоку-2»

, 10:55 Источник: «ПолитРоссия»

Издание Newsmax: Россия сорвет «джекпот» из-за отмены Байденом санкций по «Северному потоку-2»
Президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool Via Cnp / globallookpress.com

Российская Федерация сорвет «джекпот» из-за отмены президентом Соединенных Штатов Джо Байденом санкций по «Северному потоку-2». На это указывается в материале, размещенном в сети.

Некоторое время назад стало известно о решении Байдена отменить рестриктивные меры в отношении руководства газопровода «Северный поток-2». Благодаря этому проект будет завершен.

Американское издание Newsmax пишет, что из-за решения главы Белого дома РФ сорвет «джекпот». Газопровод увеличит годовой ВВП страны на сумму, превышающую три миллиарда долларов. Также в публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией», говорится, что «Северный поток-2» поможет Москве расширить свое влияние на Германию и другие государства, входящие в состав Европейского союза.

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