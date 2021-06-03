Российская Федерация сорвет «джекпот» из-за отмены президентом Соединенных Штатов Джо Байденом санкций по «Северному потоку-2». На это указывается в материале, размещенном в сети.
Некоторое время назад стало известно о решении Байдена отменить рестриктивные меры в отношении руководства газопровода «Северный поток-2». Благодаря этому проект будет завершен.
Американское издание Newsmax пишет, что из-за решения главы Белого дома РФ сорвет «джекпот». Газопровод увеличит годовой ВВП страны на сумму, превышающую три миллиарда долларов. Также в публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией», говорится, что «Северный поток-2» поможет Москве расширить свое влияние на Германию и другие государства, входящие в состав Европейского союза.
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