Аргументы Недели → В мире 13+

3 июня 2021, 10:55 Источник: «ПолитРоссия»

Президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool Via Cnp / globallookpress.com

Российская Федерация сорвет «джекпот» из-за отмены президентом Соединенных Штатов Джо Байденом санкций по «Северному потоку-2». На это указывается в материале, размещенном в сети.



Некоторое время назад стало известно о решении Байдена отменить рестриктивные меры в отношении руководства газопровода «Северный поток-2». Благодаря этому проект будет завершен.



Американское издание Newsmax пишет, что из-за решения главы Белого дома РФ сорвет «джекпот». Газопровод увеличит годовой ВВП страны на сумму, превышающую три миллиарда долларов. Также в публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией», говорится, что «Северный поток-2» поможет Москве расширить свое влияние на Германию и другие государства, входящие в состав Европейского союза.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости