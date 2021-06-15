В Женеве приземлился самолет с российской делегацией и журналистами

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15 июня 2021, 18:43 Источник: РИА "Новости"

Женева, pixabay.com

В Женеве вечером во вторник, 15 июня, приземлился самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула. Лайнеру пришлось ожидать разрешения на посадку, поэтому он прибыл с опозданием.

Согласно последней информации, на подлете к Женеве стюардесса сообщила находящимся на борту, что самолет находится в зоне ожидания, которое составит примерно один час. Воздушное судно сделало несколько десятков разворотов над Женевским озером. Через некоторое время разрешение на посадку было получено, после чего летательный аппарат благополучно приземлился.

Делегация и журналисты прибыли в Швейцарию для работы на первой встрече президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена, которая состоится в среду, 16 июня. Ранее сегодня в Женеву прилетел американский лидер. Президент РФ прибудет в город завтра.

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