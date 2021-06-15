Президент США Байден прибыл в Швейцарию

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден днем во вторник, 15 июня, прибыл в Женеву. В среду в швейцарском городе состоится его встреча с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
К настоящему моменту от сотрудников пресс-пула Белого дома поступила информация о том, что самолет Джо Байдена приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени (17:16 по московскому времени).
Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках разговора с представителями СМИ, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии 16 июня будет длиться 4 или 5 часов.
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