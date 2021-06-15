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15 июня 2021, 16:35 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Во вторник президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден вылетел в Женеву, где в среду, 16 июня, состоится его встреча с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом заявили в Белом доме.

Согласно последним данным пресс-пула Белого дома, самолет Джо Байдена к настоящему моменту вылетел из аэропорта Брюсселя и направился в Швейцарию.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках разговора с журналистами, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве будет длиться 4 или 5 часов.

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