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Дмитрий Песков озвучил продолжительность встречи Путина и Байдена в Женеве
15 июня 2021, 14:03
Источник:
РИА Новости
На 16 июня запланирована 4 или 5-часовая встреча главы российского государства Владимира Путина и хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом мероприятие начнется в два часа дня по московскому времени. Песков также отметил, что по результатам встречи российский лидер проведет пресс-конференцию. Будет ли Байден отвечать на вопросы журналистов после данного мероприятия, Песков не знает.
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