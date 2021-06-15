Дмитрий Песков озвучил продолжительность встречи Путина и Байдена в Женеве

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15 июня 2021, 14:03 Источник: РИА Новости

На 16 июня запланирована 4 или 5-часовая встреча главы российского государства Владимира Путина и хозяина Белого дома Джозефа Байдена. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом мероприятие начнется в два часа дня по московскому времени. Песков также отметил, что по результатам встречи российский лидер проведет пресс-конференцию. Будет ли Байден отвечать на вопросы журналистов после данного мероприятия, Песков не знает.

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