Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в Чикаго

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15 июня 2021, 16:23 Источник: WGNTV

пистолет, pixabay.com

На вечеринке в Чикаго ранее во вторник, 15 июня, была открыта стрельба. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося на данном мероприятии погибли четыре человека.

По данным правоохранительных органов, стрельба была открыта в 05.30 по местному времени (13.30 по Москве) во время домашней вечеринки, которая проходила на юге Чикаго. Погибли четыре человека, а пострадали еще десять. Один из госпитализированных находится в критическом состоянии.

В полиции уточнили, что среди доставленных в больницу граждан есть ребенок.

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