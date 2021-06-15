Четыре человека погибли при стрельбе на вечеринке в Чикаго

На вечеринке в Чикаго ранее во вторник, 15 июня, была открыта стрельба. Согласно последней информации местной полиции, в результате случившегося на данном мероприятии погибли четыре человека.
По данным правоохранительных органов, стрельба была открыта в 05.30 по местному времени (13.30 по Москве) во время домашней вечеринки, которая проходила на юге Чикаго. Погибли четыре человека, а пострадали еще десять. Один из госпитализированных находится в критическом состоянии.
В полиции уточнили, что среди доставленных в больницу граждан есть ребенок.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.