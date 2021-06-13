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В результате стрельбы в американском штате Огайо погибли три человека

, 09:18 Источник: NBC

В результате стрельбы в американском штате Огайо погибли три человека
пули, pixabay.com

В городе Кливленд, расположенном в американском штате Огайо, неизвестный открыл стрельбу. Согласно последней информации местной полиции, в результате данного происшествия погибли три человека.

В полицейском управлении Кливленда уточнили, что в ходе стрельбы ранения получили не менее шести человек. Информации о состоянии пострадавших граждан к настоящему моменту не поступало. Данных о том, каковы были мотивы нападавшего, нет.

Подчеркивается, что речь идет об одном из нескольких случаев стрельбы, которые были зафиксированы в минувшие пятницу и субботу на территории США.

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