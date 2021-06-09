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На военной базе в Техасе была открыта стрельба

, 21:38 Источник: Twitter

На военной базе в Техасе была открыта стрельба
машина полиции, W. G. Allgoewer/blickwinkel

На базе ВВС Соединенных Штатов Америки в Техасе была открыта стрельба. Согласно последней информации руководства объединенной военной базы "Лаклэнд" в Сан-Антонио, там объявлена команда "в укрытие".

В предупреждении подчеркивается, что на территории базы началась "активная стрельба", вследствие чего всем сотрудникам необходимо как можно скорее отправиться в укрытие. Информации о пострадавших в результате случившегося к настоящему моменту не поступало.

Отметим, что база "Лаклэнд" используется, в частности, для подготовки бойцов нацгвардии и офицеров армии США.

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