На военной базе в Техасе была открыта стрельба

Аргументы Недели → В мире 13+

9 июня 2021, 21:38 Источник: Twitter

машина полиции, W. G. Allgoewer/blickwinkel

На базе ВВС Соединенных Штатов Америки в Техасе была открыта стрельба. Согласно последней информации руководства объединенной военной базы "Лаклэнд" в Сан-Антонио, там объявлена команда "в укрытие".

В предупреждении подчеркивается, что на территории базы началась "активная стрельба", вследствие чего всем сотрудникам необходимо как можно скорее отправиться в укрытие. Информации о пострадавших в результате случившегося к настоящему моменту не поступало.

Отметим, что база "Лаклэнд" используется, в частности, для подготовки бойцов нацгвардии и офицеров армии США.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости