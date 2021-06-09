В Сочи ищут мужчину, открывшего стрельбу по судебным приставам и убившего двух человек
9 июня 2021, 12:05
В Сочи в среду произошла перестрелка на улице Просвещения. На этой улице обнаружена тела двух судебных приставов. Telegram-канал LIFE SHOT распространил информацию о том, что стрельбу по судебным приставам открыл хозяин дома, подлежащего сносу.
Погибшим было 35 и 36 лет. К месту происшествия стянуты правоохранительные органы. СМИ пишут, что устроивший стрельбу злоумышленник скрылся.
Источник ТАСС сообщает, что некоторых участников перестрелки задержали.
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