Политолог Даниил Богатырев пояснил, почему Владимир Зеленский «фонтанирует» репликами о НАТО

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15 июня 2021, 11:26 Источник: Свободная пресса

Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в течении двух недель перед саммитом НАТО много говорил о необходимости скорейшего сближения Киева с Североатлантическим Альянсом.

То, что Зеленский «фонтанирует» своеобразными спичами, заметил и политолог Даниил Богатырев. По оценке эксперта, у украинского лидера были буквально нахрапистые пожелания «услышать от Байдена однозначное «Да» или «Нет» по теме НАТО.

Даниил Богатырев полагает, что заявления Зеленского рассчитаны не на внешнюю, а на внутреннюю аудиторию, - сообщает «Свободная пресса». Эксперт назвал целью этих спичей оправдание за невыполнение обещания о мирном урегулировании на Донбассе.

В новом материале издания Avia.pro говорится, что в случае вступления Украины в НАТО альянс сможет на законных основаниях атаковать войска ДНР и ЛНР

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