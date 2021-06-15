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Политолог Даниил Богатырев пояснил, почему Владимир Зеленский «фонтанирует» репликами о НАТО

, 11:26 Источник: Свободная пресса

Политолог Даниил Богатырев пояснил, почему Владимир Зеленский «фонтанирует» репликами о НАТО
Владимир Зеленский, фото из соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский в течении двух недель перед саммитом НАТО много говорил о необходимости скорейшего сближения Киева с Североатлантическим Альянсом.

То, что Зеленский «фонтанирует» своеобразными спичами, заметил и политолог Даниил Богатырев. По оценке эксперта, у украинского лидера были буквально нахрапистые пожелания «услышать от Байдена однозначное «Да» или «Нет» по теме НАТО.

Даниил Богатырев полагает, что заявления Зеленского рассчитаны не на внешнюю, а на внутреннюю аудиторию, - сообщает «Свободная пресса». Эксперт назвал целью этих спичей оправдание за невыполнение обещания о мирном урегулировании на Донбассе.

В новом материале издания Avia.pro говорится, что  в случае вступления Украины в НАТО альянс сможет на законных основаниях атаковать войска ДНР и ЛНР

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