Avia.pro: Турция направила к границам России военный корабль на фоне появления в Черном море судов США и Великобритании

Турция направила к границам Российской Федерации свой военный корабль на фоне появления в Черном море судов Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом говорится в публикации отечественных интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что некоторое время назад в акваторию Черного моря вошли суда США и Великобритании. На этом фоне свой корабль Sahil Güvenlik к территориальным водам РФ направила Анкара.
В процитированном материале констатируется, что в настоящий момент местоположение Sahil Güvenlik неизвестно, так как его нельзя отследить посредством использования общедоступных сервисов.
Ранее на текущей неделе тот же самый сайт отметил, что американские ВМС могут устроить антироссийскую провокацию в Черном море на фоне переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным, которые состоятся в Швейцарии.
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