Сайт Avia.pro: флот США может устроить антироссийскую провокацию в Черном море на фоне переговоров Байдена с Путиным

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14 июня 2021, 20:25 Источник: Аvia.pro

Американский корабль, Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

Флот Соединенных Штатов может устроить антироссийскую провокацию в акватории Черного моря на фоне переговоров американского лидера Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным в Женеве. Об этом говорится в материале отечественных интернет-СМИ.

Как пишет, цитируя вьетнамскую сетевую прессу, портал Avia.pro, американский флот проинформировал некоторое время назад, что в Черное море направляется эсминец США. Суда данного класса оснащены крылатыми ракетами Tomahawk, противокорабельными боеприпасами Harpoon и зенитными управляемыми снарядами SM-3.

Сайт отмечает, что ВМС Штатов могут задействовать эсминец в антироссийской провокации на фоне встречи Джо Байдена и Владимира Путина, которая состоится 16 июня.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu указал на то, что США и НАТО могут обмануть Москву с помощью предложения о запрете размещения наземных ядерных ракет в Европе.

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