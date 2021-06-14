Sohu: США и НАТО могут обмануть Россию с помощью предложения о запрете размещения наземных ядерных ракет в Европе

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14 июня 2021, 19:54 Источник: «ПолитРоссия»

Российские ракетные комплексы, MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты и Североатлантический альянс могут обмануть Российскую Федерацию с помощью предложения о запрете размещения наземных ядерных ракет на европейской территории. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах китайской интернет-прессы.

Ранее в СМИ было распространено сообщение, из которого следует, что НАТО, вероятно, выступит с инициативой о запрете размещения ядерных ракет наземного базирования в Европе. Портал Sohu пишет, что с помощью данного предложения Вашингтон и его партнеры по блоку могут обмануть РФ.

В публикации китайского сайта, пересказанной авторами издания «ПолитРоссия», рассматривается сценарий, предполагающий, что Москва сделает уступки Западу, касающиеся наземного ядерного оружия. Ресурс допустил, что в этом случае альянс пойдет на хитрость и спрячет свои боеголовки в комплексах ПРО Aegis, развернутых в Европе. Отмечается, что технические характеристики данных систем позволяют это сделать.

Ранее в понедельник сообщалось, что индийское издание EurAsian Times назвало переброску в Черное море ракетного эсминца Laboon провокацией США в преддверии переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

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