Издание EurAsian Times назвало переброску в Черное море ракетного эсминца Laboon провокацией США перед встречей Байдена и Путина

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14 июня 2021, 19:25 Источник: «ПолитРоссия»

Американский корабль, MCS 3rd Class Ford Williams / globallookpress.com

Переброска в Черное море ракетного эсминца Laboon является провокацией Соединенных Штатов перед встречей американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Швейцарии. Соответствующая точка зрения высказана в материале индийских интернет-СМИ.

На минувшей неделе стало известно, что в акваторию Черного моря вошло судно Laboon, вооруженное 90 крылатыми ракетами Tomahawk.

Издание EurAsian Times назвало данный шаг провокацией Вашингтона в преддверии переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным. В публикации издания, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», констатируется, что будущие переговоры президентов рассматриваются многими в качестве важного шага в восстановлении связей двух стран. Отмечается, что очередной визит американского боевого корабля в Черное море вряд ли поспособствует снижению напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы.

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