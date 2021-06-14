Издание EurAsian Times назвало переброску в Черное море ракетного эсминца Laboon провокацией США перед встречей Байдена и Путина

Переброска в Черное море ракетного эсминца Laboon является провокацией Соединенных Штатов перед встречей американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина в Швейцарии. Соответствующая точка зрения высказана в материале индийских интернет-СМИ.
На минувшей неделе стало известно, что в акваторию Черного моря вошло судно Laboon, вооруженное 90 крылатыми ракетами Tomahawk.
Издание EurAsian Times назвало данный шаг провокацией Вашингтона в преддверии переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным. В публикации издания, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», констатируется, что будущие переговоры президентов рассматриваются многими в качестве важного шага в восстановлении связей двух стран. Отмечается, что очередной визит американского боевого корабля в Черное море вряд ли поспособствует снижению напряженности в отношениях Вашингтона и Москвы.
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