В Черное море вошел американский эсминец Laboon, вооруженный 90 ракетами Tomahawk

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12 июня 2021, 09:56 Источник: Аvia.pro

Американский эсминец Laboon, US Navy / globallookpress.com

В Черное море вошел американский эсминец Laboon, данное судно вооружено 90 крылатыми ракетами Tomahawk. Соответствующая информация размещена на страницах российской интернет-прессы.

Портал Avia.pro пишет, что несколько часов назад в акватории Черного моря появился корабль Laboon. Сайт констатировал, что визит эсминца получился неожиданным, так как американское командование его не анонсировало. Авторы интернет-издания отметили, что Laboon оснащен 90 ракетами Tomahawk.

Как сообщалось ранее в субботу, отечественный военный эксперт Виктор Баранец допустил, что в случае присоединения Украины к НАТО Москва может перебросить свои гиперзвуковые ракеты на Кубу.

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