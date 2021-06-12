В Черное море вошел американский эсминец Laboon, вооруженный 90 ракетами Tomahawk

В Черное море вошел американский эсминец Laboon, данное судно вооружено 90 крылатыми ракетами Tomahawk. Соответствующая информация размещена на страницах российской интернет-прессы.
Портал Avia.pro пишет, что несколько часов назад в акватории Черного моря появился корабль Laboon. Сайт констатировал, что визит эсминца получился неожиданным, так как американское командование его не анонсировало. Авторы интернет-издания отметили, что Laboon оснащен 90 ракетами Tomahawk.
Как сообщалось ранее в субботу, отечественный военный эксперт Виктор Баранец допустил, что в случае присоединения Украины к НАТО Москва может перебросить свои гиперзвуковые ракеты на Кубу.
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