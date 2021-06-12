Бывший полковник Баранец: в случае вступления Украины в НАТО Россия может разместить гиперзвуковые ракеты на Кубе

Аргументы Недели → В мире 13+

12 июня 2021, 09:31 Источник: kp.ru

Российские ракетные комплексы, ALEXEY BYCHKOV / globallookpress.com

В случае вступления Украины в Североатлантический альянс Российская Федерация может разместить свои гиперзвуковые ракеты на территории Кубы. Реализацию такого сценария допустил отечественный военный эксперт, бывший полковник Виктор Баранец.

Специалист отметил, что вероятное присоединение Киева к НАТО грозит появлением американских ракет в районе Харькова. Время подлета снарядов до Москвы в этом случае составит около семи минут.

По словам Баранца, если Украину примут в западный военный блок, РФ в качестве ответной меры может перебросить свое гиперзвуковое оружие на Кубу. Экс-полковник напомнил, что ракета «Циркон» передвигается со скоростью 11 тысяч км/ч. При этом Кубу от Соединенных Штатов отделяют всего лишь 180 километров.

Как сообщалось ранее сегодня, американское издание Washington Examiner написало, что возле места проведения встречи «Большой семерки» может действовать российская субмарина.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости