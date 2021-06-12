Washington Examiner: возле места проведения саммита G7 может действовать российская подлодка

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12 июня 2021, 09:08

Российская подводная лодка, MOD Russia / globallookpress.com

Возле места проведения саммита «Большой семерки» в английском графстве Корнуолл может действовать российская подлодка. Такой вариант допускается в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

Издание Washington Examiner пишет, что в непосредственной близости от полуострова Корнуолл, где проходит встреча G7, были замечены самолеты ВМС Соединенных Штатов, британских морских и военно-воздушных сил, а также французская противолодочная авиация. Их появление может быть связано с тем, что в районе проведения саммита действует одна из субмарин РФ, говорится в процитированной публикации.

Констатируется, что технические характеристики субмарин класса «Ясень» позволяют им незамеченными проникать в Атлантический океан.

Издание отмечает, что у России «есть резон» отправить свою подлодку к месту проведения встречи G7, так как она «до сих пор в гневе» из-за своего изгнания из данного неформального международного клуба. Москву исключили оттуда в 2014 году после присоединения к РФ Крымского полуострова.

Как сообщалось ранее в субботу, портал Avia.pro спрогнозировал, что в случае войны России и НАТО Крым могут атаковать сотни турецких дронов Bayraktar TB2.

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