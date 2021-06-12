Сайт Avia.pro: в случае войны России и НАТО Крым могут атаковать сотни турецких Bayraktar TB2

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12 июня 2021, 08:26 Источник: Аvia.pro

Беспилотник Bayraktar TB2, Petro Poroshenko / globallookpress.com

В случае военного конфликта Российской Федерации и Североатлантического альянса Крымский полуостров могут атаковать сотни турецких беспилотников Bayraktar TB2. Такой вариант развития событий допускается в материале интернет-СМИ.

Портал Avia.pro обратил внимание на то, что вооружиться дронами планируют страны Черноморского бассейна, - Румыния, Болгария, Грузия и Украина. Два первых государства являются членами НАТО, два последних стремятся присоединиться к блоку.

Сайт пишет, что в случае войны между Москвой и альянсом Крым, присоединение которого к России НАТО не признает, могут атаковать сотни Bayraktar TB2, поставленные Анкарой другим странам Причерноморья.

Как сообщалось ранее в субботу, тот же самый ресурс проинформировал, что протурецкие боевики атаковали ракетами позиции сирийской армии, где некоторое время назад были замечены военные РФ.

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