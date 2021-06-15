В Германии зафиксировано снижение числа заражений COVID-19 за сутки

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15 июня 2021, 10:03

Rüdiger Wölk via www.imago-image, globallookpress.com

В Германии за прошедшие сутки выявлено 652 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Месяц назад, 16 мая, в ФРГ прирост числа заражений ковидом за сутки составлял более 8,5 тысячи.

На вторник, 15 июня, общее число случаев заболевания коронавирусом в Германии достигло 3 716 170.

По данным Института Роберта Коха, за период пандемии в Германии скончались 89 937 человек, у которых был подтвержден ковид.

Глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан ранее сообщил, что в Германии полностью привиты 25,7% населения — 21 миллион человек, - передает RT.

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