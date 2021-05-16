В Германии за сутки выявили более 8,5 тысячи новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии увеличилось на 8,5 тысяч. Данную информацию предоставил в воскресенье институт Роберта Коха.
Согласно последним сообщениям, за прошедшие 24 часа в Германии скончался 71 пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Днем ранее институт Роберта Коха сообщил о 7 894 новых случаях заболевания и 177 летальных исходах в стране.
В общей сложности с начала пандемии коронавирусом нового типа на территории Германии заразились 3 593 434 человека. Жертвами заболевания стали 86 096 пациентов. Выздоровели за этот период свыше 3,2 миллиона человек.
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