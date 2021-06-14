Baijiahao: российский Су-30 сорвал миссию американских F-35, обратив их в бегство над Средиземным морем

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июня 2021, 18:58 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российский самолет Су-30 сорвал миссию американских истребителей F-35, обратив их в бегство над акваторией Средиземного моря. Об этом говорится в публикации, появившейся в китайском сегменте интернета.

Портал Baijiahao пишет, что некоторое время назад ВВС Соединенных Штатов попытались обойти российские системы противовоздушной обороны и пролететь рядом с военными объектами РФ, расположенными на территории Сирийской Арабской Республики. Выполнение данной операции поручили паре стелс-истребителей F-35.

В материале Baijiahao, пересказанном изданием «ПолитРоссия», указывается на то, что маневр провалился из-за Су-30. F-35 попали в поле его зрения, когда двигались над нейтральными водами Средиземного моря. Российский самолет сорвал миссию истребителей США, обратив их в бегство.

Ранее в понедельник сообщалось, что американский ресурс 19FortyFive назвал «грозной силой» Тихоокеанский флот РФ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости