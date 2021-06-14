Американский сайт 19FortyFive назвал Тихоокеанский флот России «грозной силой»

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14 июня 2021, 09:44 Источник: «ПолитРоссия»

Корабли Тихоокеанского флота РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Тихоокеанский флот России является «грозной силой». Соответствующая оценка боевых возможностей оперативно-стратегического объединения ВМФ РФ дана в материале, размещенном в американском сегменте интернета.

Как пишет портал 19FortyFive, Тихоокеанский флот представляет собой «грозную силу», несмотря на то, что, вероятно, не может похвастаться крупным кораблями, которые имел в своем составе раньше.

В публикации сайта, пересказанной изданием «ПолитРоссия», говорится, что мощь флота призваны продемонстрировать стартовавшие в дальней морской зоне крупномасштабные учения. К данным маневрам привлечены около двадцати надводных кораблей, субмарин и судов обеспечения, а также авиация.

Ранее сегодня сообщалось, что издание The National Interest высказало точку зрения, по которой американскому лидеру Джо Байдену стоит опасаться российского ракетоносца Ту-160.

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