National Interest: Джо Байдену стоит опасаться российского ракетоносца Ту-160

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14 июня 2021, 08:07 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Президенту Соединенных Штатов Джо Байдену стоит опасаться российского ракетоносца Ту-160. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

Как пишет издание The National Interest, Ту-160 на данный момент остается самым большим и тяжелым сверхзвуковым бомбардировщиком в мире. Констатируется, что самолет, созданный в качестве ответа на американский B-1 Lancer, значительно превосходит своего оппонента.

На счету Ту-160 большое количество достижений. Так, в 2020 году бомбардировщик побил установленный им же мировой рекорд дальности и продолжительности полета, проведя в воздушном пространстве более 25 часов.

Джо Байдену стоит опасаться ракетоносца, делается вывод в материале The National Interest, пересказанном сайтом «ПолитРоссия».

Ранее в понедельник портал Avia.pro отметил, что бомбардировщики Ту-22М3 готовы уничтожить протурецких боевиков в случае их наступления в Сирии.

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