В Минске заявили, что военный вертолет не принуждал самолет Ryanair совершать посадку

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14 июня 2021, 16:23 Источник: РИА "Новости"

самолет авиакомпании Ryanair, Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de

Командующий ВВС и ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб заявил, что военный вертолет не принуждал самолет Ryanair садиться в Минске. Подчеркивается, что он охранял государственную границу.

Согласно последней информации, между военным вертолетом и пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair была большая разница в высоте.

Напомним, 11 июня, стало известно, что правительство Великобритании не обнаружило каких-либо конкретных свидетельств того, что Россия могла быть причастна к инциденту с посадкой пассажирского самолета в столице Белоруссии Минске 23 мая.

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