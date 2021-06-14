В Минске заявили, что военный вертолет не принуждал самолет Ryanair совершать посадку

Командующий ВВС и ПВО Белоруссии генерал-майор Игорь Голуб заявил, что военный вертолет не принуждал самолет Ryanair садиться в Минске. Подчеркивается, что он охранял государственную границу.
Согласно последней информации, между военным вертолетом и пассажирским самолетом авиакомпании Ryanair была большая разница в высоте.
Напомним, 11 июня, стало известно, что правительство Великобритании не обнаружило каких-либо конкретных свидетельств того, что Россия могла быть причастна к инциденту с посадкой пассажирского самолета в столице Белоруссии Минске 23 мая.
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