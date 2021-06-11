Правительство Великобритании не нашло свидетельств причастности РФ к посадке самолета Ryanаir в Минске

Правительство Великобритании не обнаружило каких-либо конкретных свидетельств того, что РФ могла быть причастна к инциденту с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в столице Белоруссии 23 мая.
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон не располагает "какими-либо дополнительными указаниями" на причастность Российской Федерации к вынужденной посадке самолета в Минске.
Ранее глава британского внешнеполитического ведомства подчеркивал, что не может исключить такой возможности, поскольку ему "сложно поверить", что действия такого рода могли осуществляться без хотя бы "молчаливого согласия" российского руководства.
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