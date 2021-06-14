Байден попросил «дать ему передохнуть», отвечая на вопрос журналиста о политике Трампа

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался отвечать на вопрос представителя СМИ об ограничениях, введенных против Евросоюза его предшественником на посту Дональдом Трампом.
Это случилось в рамках пресс-конференции американского лидера по итогам саммита G7. Журналист спросил Джо Байдена, по какой причине Вашингтон не отменил торговые пошлины на экспорт стали и алюминия из Европейского союза, введенные экс-президентом США Дональдом Трампом.
Действующий глава Соединенных Штатов в ответ заявил: "120 дней. Дайте мне передохнуть. Требуется время". После этого он хлопнул рукой по трибуне и ушел со сцены.
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