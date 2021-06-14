Байден в рамках своей речи о России перепутал Ливию и Сирию

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14 июня 2021, 11:44 Источник: Fox News

президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках пресс-конференции на саммите "большой семерки" несколько раз ошибочно обвинил Москву во "вмешательстве" в дела Ливии, хотя имел в виду Сирию.

Американский президент, говоря о России, сообщил о необходимости сотрудничества в Ливии, особенно в сфере гуманитарной помощи. Джо Байден выразил мнение, что РФ "откусила больше, чем может прожевать" в процессе восстановления Сирии, однако тут же добавил к своему высказыванию Ливию.

Глава США призвал Москву оказать помощь в удовлетворении базовых экономических потребностей населения, которое "находится в бедственном положении".

Впоследствии помощники Байдена уточнили, что политик во все случаях имел в виду не Ливию, а Сирию.

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