Байден в рамках своей речи о России перепутал Ливию и Сирию

Глава Соединенных Штатов Америки Джо Байден в рамках пресс-конференции на саммите "большой семерки" несколько раз ошибочно обвинил Москву во "вмешательстве" в дела Ливии, хотя имел в виду Сирию.
Американский президент, говоря о России, сообщил о необходимости сотрудничества в Ливии, особенно в сфере гуманитарной помощи. Джо Байден выразил мнение, что РФ "откусила больше, чем может прожевать" в процессе восстановления Сирии, однако тут же добавил к своему высказыванию Ливию.
Глава США призвал Москву оказать помощь в удовлетворении базовых экономических потребностей населения, которое "находится в бедственном положении".
Впоследствии помощники Байдена уточнили, что политик во все случаях имел в виду не Ливию, а Сирию.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.