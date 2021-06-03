Байден ошибся в своей речи, заявив, что с начала года прошло 15 месяцев

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3 июня 2021, 12:18 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден в своей речи, посвященной борьбе с COVID-19 и вакцинации, заявил, что с января текущего года, "то есть за 15 месяцев", число заражений коронавирусом значительно снизилось.

Американский лидер в рамках выступления перепутал количество месяцев, которые прошли с начала 2021 года. "С 20 января, то есть примерно за 15 месяцев, среднее число суточных заражений снизилось с 184 000 до 19 000", – заявил Джо Байден.

Впоследствии Белый дом привел текст выступления главы Соединенных Штатов Америки с исправленной оговоркой – число "15" в нем зачеркнуто, а рядом в квадратных скобках стоит цифра "5".

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