В Белом доме сообщили, что Байден намерен обсудить с Путиным множество тем

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в среду, 2 июня, заявила, что президент США Джо Байден намерен на встрече в Женеве обсудить с главой России Владимиром Путиным множество различных тем.
По словам Джен Псаки, Джо Байден считает, что существует целый ряд тем, которые следует обсудить на саммите с Владимиром Путиным. В Белом доме уточнили, что среди вопросов, которые будут подняты на встрече в Женеве, значатся кибератаки, использование вирусов-вымогателей, "агрессивные действия России на Украине", "предоставление убежища" преступным организациям на территории РФ.
Стороны также обсудят сферы, в которых существует возможность совместной работы России и США, добавила пресс-секретарь Белого дома.
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