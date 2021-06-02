В Кремле оценили решение Швейцарии по «Спутнику V» для аккредитации на саммит Россия – США

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2 июня 2021, 20:26 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером в среду, 2 июня, прокомментировал решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия – США сертификат о вакцинации "Спутником V".

По словам Дмитрия Пескова, соответствующее решение швейцарских властей никак не повлияет на настрой российской стороны провести встречу президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена именно в Женеве.

Ранее в МИД Швейцарии сообщили, что для аккредитации на саммит сертификат о вакцинации против коронавируса нового типа российским препаратом "Спутник V" приниматься не будет, допускаются исключительно сертификаты о прививке вакцинами, одобренными ЕМС или швейцарскими властями.

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