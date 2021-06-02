Швейцария не аккредитует привившихся «Спутником V» журналистов на саммит Россия – США

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2 июня 2021, 19:26 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Вечером в среду, 2 июня, стало известно, что Швейцария не будет принимать для аккредитации на саммит Россия - США сертификат о вакцинации против коронавируса нового типа препаратом "Спутник V".

Согласно последней информации, предоставленной министерством иностранных дел Швейцарии, для аккредитации СМИ на саммит глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена допускаются только сертификаты вакцинации препаратами, которые были одобрены EMC или швейцарскими властями.

Ранее стало известно, что Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу российского и американского лидеров.

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