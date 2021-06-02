Швейцария открыла аккредитацию журналистов на саммит Россия – США

В среду, 2 июня, стало известно, что Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президента России Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Женеве 16 июня.
Согласно последней информации федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии, процедура аккредитации представителей СМИ на саммит глав России и Соединенных Штатов Америки официально открыта.
Журналистам предлагается заполнить аккредитационный формуляр. Уточняется, что пресс-центр будет работать с 14:00 (15:00 по московскому времени) 14 июня до полудня (13:00 по московскому времени) 17 июня.
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