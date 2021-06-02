Что можно ожидать от диалога лидеров России и США

Аргументы Недели → В мире 13+

2 июня 2021, 10:23

Российский президент Владимир Путин не первый год знаком с американским коллегой Джо Байденом. На 16 июня в Женеве назначена встреча глав двух государств. Особой симпатии между политиками не наблюдается, так как за последние годы взаимоотношения стран значительно ухудшились.



Многие эксперты полагают, что встреча вообще не имеет какую-либо целесообразность. Она навряд ли принесёт успехи, однако президенты государств приняли решение не откладывать диалог. Лидеры ядерных держав осознают характер сложившейся в мире ситуации и не планируют уходить от ответственности.



Механизм подготовки встречи запущен, в работу включились дипломаты. Стороны активно контактируют по всем направлениям. В мире в целом положительно оценивают возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном. При этом ни одна из сторон не исключает возникновения «неожиданных сюрпризов». Дипломатическая и внешнеполитическая ткань двухсторонних отношений оказалась настолько хрупкой, что неосторожные действия могут привести к её разрыву.



Встреча в Женеве является для союзников США определённым сигналом. В Европе без особого указания из Белого дома уже стараются не принимать никаких решений относительно России.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости