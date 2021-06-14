Путин заявил, что может рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил в рамках беседы с сотрудниками американского телеканала NBC, что может рассмотреть обмен заключенными между РФ и Соединенными Штатами.
На вопрос журналистов, готов ли он рассмотреть подобный обмен, глава РФ ответил: "Да, конечно".
В то же время, отвечая на вопрос о том, желает ли Россия освободить заключенных в стране американцев, Владимир Путин подтвердил, что есть граждане США, которые в настоящий момент находятся в российских тюрьмах, поскольку были осуждены. Политик, однако, назвал несопоставимыми эти цифры с числом российских граждан, находящихся в американских тюрьмах.
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