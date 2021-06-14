Джонсон выразил уверенность в том, что Байден донесет до Путина «жесткие» послания

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14 июня 2021, 12:44

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, London News Pictures/Keystone Press Agency

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил уверенность в том, что лидер США Джо Байден донесет "жесткие" послания до президента России Владимира Путина в рамках встречи в Женеве 16 июня.

Об этом Борис Джонсон заявил утром в понедельник, 14 июня, по прибытии на саммит НАТО, который состоится в Брюсселе.

Глава британского правительства заявил, что знает – Джо Байден донесет до своего российского коллеги "довольно жесткие послания" в рамках грядущих переговоров в Швейцарии.

Отметим, что Джонсон на днях встречался с президентом США на саммите G7 в Корнуолле.

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