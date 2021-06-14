СП: Анджелина Джоли провела вечер в компании бывшего мужа Джонни Ли Миллера

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14 июня 2021, 14:40 Источник: Свободная пресса

Анджелина Джоли, фото: Access Hollywood/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Папарацци запечатлели известную голливудскую актрису Анджелину Джоли в Бруклине у дома ее первого супруга Джонни Ли Миллера. 7 июня знаменитость пришла в гости к актеру с бутылкой вина.

В источнике говорится, что Анджелина Джоли была без охраны и пробыла в гостях у Миллера около трех часов. Актриса вышла из дома в 22.30.

Отмечается, что Джоли и Миллер знакомы более 20 лет, они впервые встретились на съёмках фильма «Хакеры». В 1996 году «звёздная пара» узаконила свои отношения, а уже через три года супруги подали на развод, сообщает издание «Свободная пресса».

«Это было, наверное, самым глупым поступком, который я когда-либо делала», - комментировала развод Джоли.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли приобрела дорогую виллу рядом с домом Брэда Питта.

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