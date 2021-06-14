СП: Анджелина Джоли провела вечер в компании бывшего мужа Джонни Ли Миллера

Папарацци запечатлели известную голливудскую актрису Анджелину Джоли в Бруклине у дома ее первого супруга Джонни Ли Миллера. 7 июня знаменитость пришла в гости к актеру с бутылкой вина.
В источнике говорится, что Анджелина Джоли была без охраны и пробыла в гостях у Миллера около трех часов. Актриса вышла из дома в 22.30.
Отмечается, что Джоли и Миллер знакомы более 20 лет, они впервые встретились на съёмках фильма «Хакеры». В 1996 году «звёздная пара» узаконила свои отношения, а уже через три года супруги подали на развод, сообщает издание «Свободная пресса».
«Это было, наверное, самым глупым поступком, который я когда-либо делала», - комментировала развод Джоли.
Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли приобрела дорогую виллу рядом с домом Брэда Питта.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.