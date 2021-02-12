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Анджелина Джоли приобрела дорогую виллу рядом с домом Брэда Питта

, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Анджелина Джоли приобрела дорогую виллу рядом с домом Брэда Питта
фото: instagram

После расставания Анджелине Джоли вместе с детьми пришлось переехать в новый дом. Несмотря на то, что бывшим супругам не удалось сохранить дружеские отношения после развода, Джоли специально искала жильё рядом с домом, чтобы Брэд мог беспрепятственно видеться с детьми.

Свой выбор звезда остановила на шикарном особняке стоимостью в 25 млн долларов. Дом был построен в 1913 году в итальянском стиле. Его площадь составляет 670 квадратных метров.

В одном интервью актриса призналась журналистам, что ей было неловко переезжать в эту шикарную виллу.

 

ЕСт

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