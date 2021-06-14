В Баку назвали количество погибших в Карабахе азербайджанских военных

В пресс-службе минобороны Азербайджана в понедельник, 14 июня, заявили, что количество погибших в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе азербайджанских военнослужащих составляет 2 904.
В оборонном ведомстве заявили, что располагают фотографиями, именами, фамилиями, данными о дате рождения и воинских званиях 2 904 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, которые погибли до 14 июня в результате конфликта в Нагорном Карабахе, а также 10 военнослужащих, которые в настоящий момент числятся пропавшими без вести.
Сейчас проводятся работы по поиску, а также идентификации азербайджанских военных, о местонахождении которых нет информации.
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