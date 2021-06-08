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Пашинян считает, что «бог отвернулся от Армении»

, 20:01 Источник: РИА "Новости"

Пашинян считает, что «бог отвернулся от Армении»
и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, MFA Russia/via Globallookpress.com

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян полагает, что причиной поражения Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году может быть то, что "бог отвернулся от страны".

Пашинян в рамках предвыборной встречи с жителями Арагацотнской области заявил, что многие думают о том, что причиной поражения Армении в Карабахе могут быть политические, военные, геополитические, экономические, морально-политические обстоятельства, однако не исключено, что "бог отвернулся" от страны. Политик напомнил, что так написано в 12-м псалме.

И.о. премьер-министра Армении также заявил, что считает свою страну "раем" и пояснил, что эта мысль возникает у него, когда он посещает разные регионы республики. "Мы на самом деле живем в раю, но мы не были способны и пока не можем наслаждаться этим раем", – заключил Никол Пашинян.

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